Les amateurs de jeux belges peuvent s'enregistrer dès aujourd'hui pour l'avant-première de Project xCloud, à savoir le service de diffusion Xbox de Microsoft, destiné à concurrencer Google Stadia. Provisoirement, l'avant-première n'est accessible qu'aux propriétaires d'un appareil Android.

Tout comme Google Stadia, Project xCloud de Microsoft permet aux joueurs de diffuser leurs propres jeux vers différents appareils allant d'une TV jusqu'à un smartphone en passant par un ordinateur portable. Dans certaines parties du monde, les amateurs pouvaient déjà tester l'avant-première du service, mais désormais, Microsoft entend surtout se focaliser sur le déploiement en Europe Occidentale.

Ne pas surcharger le réseau

Le déploiement est prévu dans onze pays, dont la Belgique et les Pays-Bas, mais sera limité à une échelle plus petite que prévu initialement en raison du coronavirus. Microsoft a dans ce but décidé d'éviter que les connexions internet soient inutilement surchargées. Concrètement, cela signifie que moins de personnes pourront accéder à l'avant-première et que la durée d'attente pourra augmenter sensiblement. 'Les invitations ne seront envoyées que deux mois après l'enregistrement', peut-on lire sur le site web de Project xCloud.

L'enregistrement peut donc se faire à partir d'aujourd'hui le 7 avril via ce lien. Les joueurs qui seront acceptés, pourront à partir de là installer l'appli Xbox Game Streaming sur leur smartphone ou tablette Android. Pour pouvoir tester réellement le service, un contrôleur sans fil ad hoc est également nécessaire.

