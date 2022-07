Une nouvelle plate-forme sociale dans l'application Teams devrait inciter les employés à partager des infos et des centres d'intérêt.

Aux Etats-Unis, Microsoft a lancé Viva Engage, une appli intégrée à Teams, qui ressemble très fort à Facebook et qui a comme but de renforcer les réseaux sociaux au sein de l'entreprise. L'appli en question s'inspire nettement du logiciel de Yammer, une petite entreprise qui édite un logiciel de création de communautés et qui fut rachetée il y a une dizaine d'années par Microsoft.

L'appli Viva Engage se singularise surtout par sa forte ressemblance à une version épurée de Facebook. On y trouve un fil d'actualités pour vos histoires, conversations, vidéos, photos, etc. L'appli semble surtout avoir été conçue pour devenir un mini-réseau social au travail.

