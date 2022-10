Pour fêter les dix années d'existence de la série Surface, Microsoft sort trois nouveaux appareils, puisque tant le Surface Laptop, que le Surface Pro et le Surface Laptop Studio ont été rénovés.

Le Surface Laptop 5 est, comme son nom l'indique, un ordinateur portable classique et de conception sobre. Il se décline en versions de 13,5 et de 15 pouces (1.272 ou 1.560 grammes). Comme nouveauté, citons la présence d'un connecteur Thunderbolt 4 notamment. Selon Microsoft, l'appareil est cinquante pour cent plus puissant que son prédécesseur et sera commercialisé en Belgique à partir du 25 octobre à un prix débutant à 1.179 euros dans les teintes platine ou noire.

Le Surface Pro 9 est le Surface 'classique'. Une tablette de 13 pouces qui peut servir de PC avec son clavier amovible. L'appareil tourne sur la 12ème génération de la puce Intel Core (i5 ou i7), dispose aussi du connecteur Thunderbolt 4, et se décline en une variante parée pour la 5G et tournant sur le Microsoft SQ 3, un processeur basé sur le Qualcomm Snapdragon. La première version pèse 879 grammes, alors que la variante 5G fait... un gramme de moins. Ici encore, Microsoft promet une amélioration des performances de cinquante pour cent par rapport à son prédécesseur. L'appareil sera disponible dans notre pays à partir du 8 novembre à partir de 1.199 euros dans les coloris noir, platine, saphir et forêt.

Le Surface Studio 2+, enfin, est un poste de travail équipé d'un écran de 28 pouces, d'un processeur Intel Core i7 H-35 (11ème génération), de 32 Go de RAM et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Microsoft promet ici également 50 pour cent de puissance de calcul en plus, même s'il nous faut faire observer que tant la carte graphique que le processeur sont sur le marché depuis quasiment deux ans. Le Surface Studio 2+ sera disponible chez nous à partir du 25 octobre au prix de 5.369 euros.

Le Surface Laptop 5 est, comme son nom l'indique, un ordinateur portable classique et de conception sobre. Il se décline en versions de 13,5 et de 15 pouces (1.272 ou 1.560 grammes). Comme nouveauté, citons la présence d'un connecteur Thunderbolt 4 notamment. Selon Microsoft, l'appareil est cinquante pour cent plus puissant que son prédécesseur et sera commercialisé en Belgique à partir du 25 octobre à un prix débutant à 1.179 euros dans les teintes platine ou noire.Le Surface Pro 9 est le Surface 'classique'. Une tablette de 13 pouces qui peut servir de PC avec son clavier amovible. L'appareil tourne sur la 12ème génération de la puce Intel Core (i5 ou i7), dispose aussi du connecteur Thunderbolt 4, et se décline en une variante parée pour la 5G et tournant sur le Microsoft SQ 3, un processeur basé sur le Qualcomm Snapdragon. La première version pèse 879 grammes, alors que la variante 5G fait... un gramme de moins. Ici encore, Microsoft promet une amélioration des performances de cinquante pour cent par rapport à son prédécesseur. L'appareil sera disponible dans notre pays à partir du 8 novembre à partir de 1.199 euros dans les coloris noir, platine, saphir et forêt. Le Surface Studio 2+, enfin, est un poste de travail équipé d'un écran de 28 pouces, d'un processeur Intel Core i7 H-35 (11ème génération), de 32 Go de RAM et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Microsoft promet ici également 50 pour cent de puissance de calcul en plus, même s'il nous faut faire observer que tant la carte graphique que le processeur sont sur le marché depuis quasiment deux ans. Le Surface Studio 2+ sera disponible chez nous à partir du 25 octobre au prix de 5.369 euros.