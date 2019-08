Microsoft a présenté un avant-goût de Windows Terminal, sa nouvelle interface en ligne de commande open source.

Windows Terminal est une nouvelle interface en ligne de commande pour développeurs. Avec cette appli, Microsoft ciblera les développeurs qui utilisent à présent PowerShell, Windows Command Prompt ou le Windows Subsystem for Linux (WSL) par exemple. Le côté intéressant, c'est que Terminal pourra coexister avec l'actuelle Windows Console.

L'appli se trouve cependant encore à un stade très précoce. Sa première version a été lancée en juin, alors que le programme en est entre-temps à sa version 0.3. Le code peut être téléchargé sur GitHub et du Microsoft Store. Quelques adaptations à Windows Terminal sont d'ordre esthétique. C'est ainsi que l'interface a été peaufinée et étoffée par d'autres options de personnalisation. Les couleurs des onglets et des boutons ont été adaptées, alors que l'utilisateur aura désormais la possibilité de faire glisser une fenêtre à partir de la barre de titre.

Le géant technologique a aussi ajouté le support d'Azure Cloud Shell à ceux de PowerShell, WSL et cmd entre autres, qui se trouvaient déjà dans le programme. La fonction vous permettra de passer directement de Windows Terminal à l'Azure Command Line Interface (après vous être authentifié évidemment).