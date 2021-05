Microsoft a mis fin à son Azure Blockchain Service. Les projets existants seront encore supportés jusqu'après l'été.

Cet arrêt, observé cette semaine par le Belge Tom Kerkhove sur Twitter, signifie que depuis le 10 mai, il ne vous est plus possible de déployer des projets avec ce service. Pour les projets en cours, le support s'interrompra le 10 septembre et ne fonctionnera donc plus après cette date.

ZDNet a demandé à Microsoft la raison de l'arrêt du service, mais n'a provisoirement encore reçu aucune explication. C'est en 2015 que Microsoft avait lancé Azure Blockchain as a Service reposant sur etherum. Starbucks, JP Morgan et Xbox notamment en étaient devenus clients.

Microsoft même conseille consenSys Quorum Blockchain Service ou l'autogestion de la chaîne de blocs en guise d'alternative.

