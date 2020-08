L'année prochaine, Microsoft va progressivement interrompre Internet Explorer 11. Le navigateur continuera certes d'exister, mais en mode mineur.

Le 17 août 2021, IE11 ne sera plus supporté par les applis de Microsoft 365. Il s'agit entre autres d'Outlook, OneDrive, Word et Excel. Le support dans Teams cessera déjà le 30 novembre de cette année.

L'entreprise annonce cependant l'existence d'un mode de compatibilité IE11 dans Edge, alors que d'anciennes applications, souvent développées de manière très spécifique, continueront de fonctionner sans problème dans Internet Explorer 11.

Microsoft ne déclare pas explicitement si le navigateur recevra encore ou pas les mises à jour sécuritaires supplémentaires dans un an. Mais il est probable que tel sera encore le cas. Il est cependant clair qu'Internet Explorer 11sera nettement moins utilisable en combinaison avec d'autres applications de Microsoft.

En même temps, l'entreprise annonce aussi qu'une ancienne version d'Edge, plus spécifiquement celle qui ne tourne pas sur Chromium, sera interrompue le 9 mars 2021. Elle ne fera plus l'objet de mises à jour sécuritaires et deviendra donc peu sûre à terme.

Cela n'aura en principe que peu d'importance pour la plupart des utilisateurs. A moins qu'ils ne reportent depuis longtemps déjà les mises à jour, les utilisateurs disposent aujourd'hui d'une version plus récente d'Edge, avec Chromium, qui sera supportée pas mal de temps encore.

