Microsoft a annoncé que la toute nouvelle version du jeu Flight Simulator pour Windows 10 verra le jour le 18 août. Il y aura ultérieurement aussi une version pour la Xbox One, mais sa date de lancement n'est pas encore connue.

Microsoft Flight Simulator, un jeu des Xbox Game Studios et d'Asobo Studio, se déclinera en trois versions. La Standard Edition contiendra vingt avions détaillés avec des modèles de vol uniques, ainsi que trente aéroports 'copiés à la main'. Cette version fera partie de l'abonnement Xbox Game Pass pour PC, mais sera aussi disponible séparément à 69,99 euros.

(Premium) Deluxe Edition

En outre, il y aura la Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition. Celle-ci contiendra tout ce que la version standard offre, plus cinq autres avions détaillés avec des modèles de vol 'uniques' et cinq aéroports internationaux supplémentaires. Son prix conseillé: 89,99 euros.

Enfin, citons la Premium Deluxe Edition à 119,99 euros, qui proposera dix avions en plus avec des modèles de vol uniques, ainsi que dix aéroports internationaux supplémentaires.

