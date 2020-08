Le départ de Kevin Mayer de la direction du service de vidéos TikTok pourrait signifier que la branche américaine de l'entreprise soit revendue dans quelques jours. Les acheteurs probables seraient Microsoft et la chaîne de supermarchés Walmart, selon certaines sources qui se sont confiées à la chaîne d'actualité américaine CNBC.

Selon ces initiés, Mayer n'aurait pas été impliqué dans les négociations avec Microsoft et Walmart. L'ex-patron voulait diriger TikTok comme une entreprise indépendante et pas comme une composante d'un grand groupe technologique. Tel pourrait cependant être le cas, si c'est Microsoft ou Walmart qui en est bien l'acheteur.

Société-mère chinoise

TikTok a beaucoup défrayé la chronique ces derniers temps. Aux Etats-Unis, l'appli est menacée d'interdiction. Selon les esprits critiques, TikTok collecterait trop de données sur ses utilisateurs américains, lesquelles pourraient tomber entre les mains des autorités chinoises. Bytedance, la société-mère de TikTok, est en effet chinoise. Le président Donald Trump a par conséquent ordonné par décret que TikTok soit interdite aux Etats-Unis à partir de la mi-septembre, sauf si sa branche américaine est revendue.

Des négociations sont pour l'instant pleinement en cours à propos de ce rachat. La division américaine de TikTok devrait rapporter entre vingt et trente milliards de dollars.

