Microsoft et la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company vont lancer conjointement un Joint Innovation Lab en vue d'accélérer le design au silicium sur Azure. TSMC est le principal fabricant indépendant de semi-conducteurs au monde.

Les deux entreprises aspirent à mettre en oeuvre une plate-forme collaborative, afin d'intégrer autant que possible les innovations de Microsoft Azure et l'EDA (Electronic Design Automation alias l'automatisation du design électronique). En augmentant les performances et l'effectivité des coûts de l'industrie des semi-conducteurs, les géants technologiques veulent accélérer le 'time-to-market' et optimaliser les frais de développement.

'En collaborant avec des membres de la Cloud Alliance, nous pourrons réduire les seuils d'accès pour l'acceptation du nuage et aider les clients à se livrer de manière sécurisée à du design de semi-conducteurs dans le nuage', affirme Cliff Hou, Senior Vice President Technology Development chez TSMC. 'Microsoft a toujours été un formidable partenaire, et la vision de l'équipe Silicon on Azure est comparable à la nôtre.'

En collaboration avec Dutch IT-channel.

