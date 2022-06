Microsoft met son navigateur web Internet Explorer à la retraite au terme de 27 ans de service. Le 15 juin, le géant technologique cessera en effet de supporter la plupart des versions de son navigateur Internet Explorer 11, plus d'un an donc après avoir annoncé la fin d'IE.

Internet Explorer a été pour la première fois lancé en 1995 sous forme d'un composant de l'add-on pack pour le système d'exploitation Windows 95. En 2016, Microsoft arrêta de développer de nouvelles fonctions pour IE au profit de son nouveau navigateur Microsoft Edge.

Autrefois, Internet Explorer fut le navigateur web le plus utilisé avec en apogée l'année 2003, durant laquelle sa part de marché atteignit quelque 95 pour cent. L'arrivée de Firefox (2004) et de Google Chrome (2008) et la popularité croissante des systèmes d'exploitation mobiles tels Android et iOS, ne supportant pas Internet Explorer, firent cependant fortement chuter le nombre d'utilisateurs de ce programme jadis omniprésent.

