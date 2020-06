Microsoft rachète l'entreprise israélienne CyberX. Cette dernière est spécialisée dans la sécurité d'IoT et des machines industrielles.

On ignore combien Microsoft va débourser pour ce rachat, mais selon des sources de Techcrunch, il s'agirait de 165 millions de dollars. Selon ce site, des rumeurs de rachat circulaient depuis quelques mois déjà, mais au début, on avait évoqué le montant de 150 millions de dollars.

CyberX a été fondée en 2013 par Omer Schneider (CEO) et Nir Giller (CTO) et a recueilli ces dernières années 48 millions de dollars d'investissements. L'entreprise est spécialisée dans la détection, l'interruption et la prévision d'attaques contre la sécurité des réseaux IoT et industriels. Elle est entre autres active auprès des firmes d'énergie, acteurs télécoms, entreprises chimiques et acteurs industriels équipés de nombreuses machines autonomes.

Elle exploite l'intelligence artificielle pour appliquer entre autres une analyse comportementale en vue de contrôler les réseaux et d'y découvrir des anomalies.

Microsoft et CyberX avaient déjà brièvement collaboré. Selon Techcrunch, la plate-forme 'cloud' Azure avait intégré en mars l'écosystème CyberX. Dans l'avenir, la firme de sécurité fera partie de la gamme de sécurité Azure IoT.

