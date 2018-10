Microsoft bloque la mise à jour d'octobre de Windows 10 suite à des plaintes

Une importante mise à jour pour Windows 10, déployée la semaine dernière, semble causer des problèmes. Divers utilisateurs ont en effet signalé que des fichiers desktop étaient automatiquement supprimés, après l'installation de l'update. Un bug s'en prendrait entre autres aux dossiers par défaut Documents et Images et les rendrait vulnérables. De plus, avec la mise à jour, les PC ne pourraient plus surfer sur internet au moyen du navigateur Edge. Quelques ordinateurs rejetteraient aussi purement et simplement l'update en raison d'une incompatibilité avec les puces Intel.

En résumé, la mise à jour fait actuellement plus de tort que de bien.

Que faire?

Microsoft a entre-temps bloqué l'update et prépare une solution. Quiconque accuse du retard au niveau des mises à jour, a donc tout intérêt à attendre avant de télécharger celle d'octobre. Si vous l'avez déjà téléchargée, mieux vaut attendre une version corrigée.

Et si vous l'avez déjà installée et que vous connaissez des problèmes, vous pouvez appeler l'assistance de Microsoft. Il devrait être possible de restaurer les fichiers perdus, indique sur Twitter Dona Sarkar, responsable du programme Windows Insider de Microsoft. Techsite BleepingComputer signale cependant que l'assistance de Microsoft ne dispose pas encore d'une véritable solution et qu'elle propose notamment de réaliser un 'System Restore', quelque chose que pas mal d'utilisateurs peuvent aussi eux-mêmes tenter.

En outre et, comme toujours dans pareil cas, un bon conseil: veillez à effectuer une sauvegarde correcte de vos principaux fichiers et ce, de préférence à des moments réguliers et surtout avant d'importantes mises à jour. C'est possible via des solutions 'cloud' gratuites ou non telles Google Drive, OneDrive, Dropbox et d'autres encore, ou avec un bon vieux disque dur externe. Toujours plus d'entreprises proposent également des services de backup spécialisés qui se chargent de tout pour vous.