Sur Twitter, on voit apparaître des images d'un nouveau clavier de Microsoft. Rien d'extraordinaire en soi, si ce n'est que ce clavier se caractérise par une touche entièrement nouvelle permettant un accès rapide aux émoticônes de Windows 10.

Tant Microsoft qu'Apple se targuent de disposer d'une collection toujours plus étoffée d'émoticônes dans leurs systèmes d'exploitation respectifs. Microsoft semble à présent avoir encore franchi un pas supplémentaire en prévoyant une touche spéciale sur le clavier, donnant un accès ultrarapide à ces binettes, comme on les appelle aussi.

Un carré avec un petit coeur

Sur les photos circulant sur Twitter, on aperçoit tout en bas, à côté de la touche Alt à droite, un bouton portant un petit coeur. Ce pictogramme n'est pas totalement nouveau, car il était précédemment déjà apparu dans la plus récente version d'Insider Preview de Windows 10.

Sur Twitter est également apparue une illustration d'un clavier numérique individuel qui peut être connecté sans fil à l'autre clavier. Cette photo a été postée par l'utilisateur du compte WalkingCat. On ignore où il a trouvé cette illustration.

Tant Microsoft qu'Apple se targuent de disposer d'une collection toujours plus étoffée d'émoticônes dans leurs systèmes d'exploitation respectifs. Microsoft semble à présent avoir encore franchi un pas supplémentaire en prévoyant une touche spéciale sur le clavier, donnant un accès ultrarapide à ces binettes, comme on les appelle aussi.Un carré avec un petit coeur Sur les photos circulant sur Twitter, on aperçoit tout en bas, à côté de la touche Alt à droite, un bouton portant un petit coeur. Ce pictogramme n'est pas totalement nouveau, car il était précédemment déjà apparu dans la plus récente version d'Insider Preview de Windows 10.Sur Twitter est également apparue une illustration d'un clavier numérique individuel qui peut être connecté sans fil à l'autre clavier. Cette photo a été postée par l'utilisateur du compte WalkingCat. On ignore où il a trouvé cette illustration.