Microsoft va ajuster les prix et packs de ses applications CRM et ERP Dynamics 365. C'est Microsoft même qui l'a annoncé à ses partenaires lors d'Inspire 2019.

L'application Dynamics 365 for Finance and Operations (D365FO) sera à partir du 1er octobre 2019 proposée en licence sous la forme d'applications séparées Finance & Supply Chain Management, à savoir des applications professionnelles - dans les catégories Customer Engagement et Unified Operations - permettant d'attribuer des combinaisons spécifiques d'applications à divers utilisateurs, selon l'entreprise.

Ce changement, qui a été constaté par MSDynamicsWorld et ZDNet notamment, introduit de nouveaux prix par appli, tout en permettant encore et toujours la combinaison de plusieurs applications dans la gamme existante. Les prix sont aussi fonction des besoins.

Microsoft recommande une hausse de prix de dix pour cent maximum pour certains clients.

Microsoft a aussi dévoilé en quoi les licences de l'appli Customer Engagement Dynamics 365 changeront dans la nouvelle approche. L'offre actuelle, appelée Unified Operations, est répartie en quatre applications distinctes: Finance, Supply Chain Management (SCM), Talent et Retail. Jusqu'à présent, Finance et SCM étaient plutôt combinées dans l'application D365FO et dans Dynamics AX.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.