L'entreprise Scapta d'Hasselt revend l'une de ses applis pour magasins web à Microsoft. Cette dernière l'intégrera à sa gamme Microsoft Dynamics.

Scapta existe depuis 2015 et a établi son siège sur le Corda Campus d'Hasselt. L'entreprise IT se charge de faciliter la gestion d'entreprises sur base de la technologie Microsoft.

Dans ce contexte, elle a, il y a quelque temps, développé Scaptify, une appli qui connecte la plate-forme de magasin web populaire Shopify à Microsoft Dynamics 365 Business Central. Quelque 300 boutiques utilisent déjà l'appli belge, mais il y en aura encore davantage à l'avenir du fait qu'elle se trouvera désormais dans Business Central. Les utilisateurs pourront l'installer via Microsoft AppSource.

'Le rachat de Scaptify est une belle reconnaissance pour l'ensemble de l'équipe qui en a été à la base', déclare Alex Vandereycken, fondateur et co-propriétaire de Scapta. 'Cela nous encourage à continuer de développer de nouvelles solutions, et cela renforce le potentiel de notre firme. Suite à ce rachat, l'appli se retrouvera sur le radar d'encore plus d'entreprises utilisant Microsoft Dynamics 365 et Shopify.'

