Microsoft rachète pour un montant non communiqué l'entreprise Movere, fournisseur d'une plate-forme SaaS de migration dans le nuage. Movere est partenaire de Microsoft depuis plus de dix ans déjà.

A peine deux semaines après le rachat de jClarity, voici que Microsoft annonce un nouveau rachat. En reprenant Movere, le géant acquiert un spécialiste de la migration dans le nuage, qui va plus précisément surtout aider à transférer les charges de travail vers le nuage public Azure. Avec le logiciel Movere, les entreprises pourront mieux faire l'inventaire de leur infrastructure et ainsi déterminer comment effectuer au mieux les migrations dans le nuage.

La technologie de Movere complètera l'Azure Migrate existant et les solutions intégrées d'autres partenaires technologiques et business. Parmi les clients de Movere, citons AT&T, IBM et McDonald's.

En collaboration avec DutchITchannel.nl