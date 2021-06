Hier, l'entreprise technologique américaine Microsoft a été la deuxième firme américaine de l'histoire, après Apple, à atteindre une valeur en bourse de 2.000 milliards de dollars.

A la bourse de New York, le cours de l'action Microsoft a durant la journée de mardi passé de 265,79 dollars à plus de 265,55 dollars, ce qui était nécessaire pour franchir la barre hautement symbolique des 2.000 milliards de dollars de valeur boursière. Ensuite, l'action a régressé quelque peu, ce qui a forcé Microsoft à renoncer à son adhésion au club.

A la clôture du Nasdaq, le cours de l'action Microsoft atteignait les 265,51 dollars, ce qui représente pour cette année déjà une hausse de plus de 19 pour cent.

Rappelons que Microsoft a été fondée en avril 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Satya Nadella, qui dirige l'entreprise depuis 2014, l'a fait évoluer du rôle d'éditeur de logiciels à celui de firme de services dans le nuage.

Après l'entrée à la bourse de Microsoft, il avait fallu patienter 33 ans pour atteindre le cap des 1.000 milliards de dollars de valeur boursière, mais seulement 2 ans environ pour en arriver à 2.000 milliards de dollars.

L'année dernière, Apple fut la première entreprise américaine à franchir cette frontière symbolique. Elle pèse actuellement quelque 2.200 milliards de dollars.

Des entreprises telles Amazon (1.800 milliards de dollars) et la société-mère de Google, Alphabet Inc. (1.600 milliards de dollars) se rapprochent elles aussi progressivement de la porte d'entrée de ce club exclusif.

