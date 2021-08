A partir de l'an prochain, Microsoft 365 et Office 365 seront plus chers. Cette hausse des prix sera également appliquée en Belgique, mais pas pour tous les utilisateurs.

Microsoft 365 est la collection des applis Office 365 (Word, Excel, Outlook, etc.), de Windows 10 et de l'Enterprise Mobility Suite. Tant Office 365 que le pack complet reviendront un peu plus cher à partir de mars 2022. Microsoft invoque entre autres le fait que depuis son introduction, le software s'est nettement étoffé et amélioré avec davantage d'applis, plus d'AI et d'automatisation, mais aussi plus de support dans plusieurs langues.

Il s'agit des packs suivants, dont voici les prix par mois et par utilisateur:

Microsoft 365 Business Basic (de 5 à 6 dollars)

Microsoft 365 Business Premium (de 20 à 22 dollars)

Office 365 E1 (de 8 à 10 dollars)

Office 365 E3 (de 20 à 23 dollars)

Office 365 E5 (de 35 à 38 dollars)

Microsoft 365 E3 (de 32 à 36 dollars)

La hausse des prix sera appliquée dans le monde entier. Mais Microsoft Belgique n'a actuellement pas encore d'informations sur l'augmentation précise en euros pour le marché belge.

Pas pour les consommateurs et l'enseignement

Une nuance importante à apporter, c'est que cette hausse des prix ne s'appliquera qu'aux utilisateurs professionnels. Quiconque utilise Office 365 pour les consommateurs ou la version scolaire du logiciel, conservera le même montant d'abonnement.

Microsoft 365 est la collection des applis Office 365 (Word, Excel, Outlook, etc.), de Windows 10 et de l'Enterprise Mobility Suite. Tant Office 365 que le pack complet reviendront un peu plus cher à partir de mars 2022. Microsoft invoque entre autres le fait que depuis son introduction, le software s'est nettement étoffé et amélioré avec davantage d'applis, plus d'AI et d'automatisation, mais aussi plus de support dans plusieurs langues.Il s'agit des packs suivants, dont voici les prix par mois et par utilisateur:La hausse des prix sera appliquée dans le monde entier. Mais Microsoft Belgique n'a actuellement pas encore d'informations sur l'augmentation précise en euros pour le marché belge.Une nuance importante à apporter, c'est que cette hausse des prix ne s'appliquera qu'aux utilisateurs professionnels. Quiconque utilise Office 365 pour les consommateurs ou la version scolaire du logiciel, conservera le même montant d'abonnement.