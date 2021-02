Mia Interactive est le tout récent rachat effectué par l'agence de services numériques Intracto d'Herentals.

Mia occupe vingt personnes spécialisées en stratégie, développement web et marketing en ligne. L'entreprise se focalise également sur Hubspot. Grâce à ce rachat, Intracto deviendra, à l'entendre, le principal partenaire d'Hubspot en Belgique.

Ce rachat a eu lieu, après que Mia Interactive a vu croître chez les clients le besoin d'une plus ample expertise.

'L'énorme élan de croissance qu'a connu Intracto Group ces dernières années, nous a en réalité incités à réfléchir sur l'avenir', déclare Steven Van Duyse, strategic director chez Mia Interactive. 'Les clients demandent toujours plus d'être débarrassés de tout souci du début à la fin. Ils veulent de moins en moins travailler avec toute une série d'agences de niche, parce que tous les processus de leurs services doivent s'agencer impeccablement. En nous ralliant à Intracto Group, nous pourrons répondre avec toute l'équipe à n'importe quel besoin numérique.'

