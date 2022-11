Meta, la société-mère de Facebook, interrompt le développement d'une série de produits hardware. Un wearable et le concentrateur Portal de communications vidéo seraient sur la sellette.

Meta a annoncé cette mesure lors d'une réunion générale avec le personnel, selon les sources de l'agence de presse Reuters. Dans la pratique, cela se traduira par l'arrêt de quelques divisions. Les casques de réalité virtuelle ne sont pas concernés.

Mais un projet lié à des montres intelligentes permettant de contrôler la santé des utilisateurs et d'échanger des messages serait bel et bien interrompu. Il n'y aurait pas non plus de nouvelle version du Portal, à savoir le haut-parleur intelligent avec écran lancé par Meta il y a quelques années. Le Portal était destiné à faciliter les communications vidéo, mais il ne semble pas s'inscrire dans l'actuelle stratégie du métavers (ou il n'était tout simplement plus vraiment populaire). La poursuite de son développement et sa production seront donc arrêtées.

Le géant technologique Meta est ce mois-ci occupé à prendre de solides mesures d'économies. La semaine dernière déjà, l'entreprise avait supprimé plus de 11.000 postes de travail. Le chiffre d'affaires de Meta (et d'une série d'autres firmes technologiques d'ailleurs) a régressé ces derniers mois, et son bénéfice a diminué de moitié.

