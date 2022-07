Meta poursuit le propriétaire du site clone MyStalk. La maison mère d'Instagram et de Facebook affirme que l'individu a extrait de façon frauduleuse les données de 350 000 utilisateurs, dont des photos et des vidéos, en utilisant des comptes Instagram automatisés. La société Octopus, qui fournit un logiciel capable d'extraire ce type de données, est également poursuivie par Meta.

Dans un article de blog, Meta mentionne avoir déjà intenté une action contre MyStalk l'année dernière. Le géant des médias sociaux aurait exigé du propriétaire qu'il cesse ses activités. Meta a également bloqué à plusieurs reprises l'accès de l'individu aux services Facebook et Instagram.

Plus de 100 sites clones identifiés

Meta estime que les sites clones tels que MyStalk portent atteinte à la crédibilité de sa plateforme. Depuis le premier semestre 2021, Meta aurait identifié plus d'une centaine de sites clones.

En plus du propriétaire de MyStalk, Meta intente également une action en justice contre la société Octopus. Cette société fournit un logiciel capable d'extraire les données notamment sur Facebook et Instagram. Il s'agit donc spécifiquement de données que les utilisateurs mentionnent sur leur profil, comme leur date de naissance ou leur numéro de téléphone. Meta déclare qu'Octopus n'enfreint pas seulement le règlement intérieur de Meta, mais aussi les droits d'auteur sur la toile.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

