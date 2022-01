Le personnel de Meta, la société-mère de Facebook, ne doit provisoirement pas encore effectuer son retour dans l'entreprise. Ce retour est en effet postposé jusqu'à fin mars au plus tôt, selon des médias américains. D'après le Wall Street Journal, les collaborateurs de Meta devront pouvoir prouver qu'ils ont bien reçu une dose 'booster' du vaccin avant le retour au bureau.

Normalement, le personnel de Meta aurait pu être de retour au bureau fin janvier, après des mois de télétravail à cause de la pandémie du corona. Mais ce retour pourrait être retardé jusqu'au 28 mars au moins. Précédemment déjà, on avait appris que tout le personnel de Meta devait être vacciné avant son retour dans l'entreprise, mais vient s'y ajouter à présent une preuve de la troisième dose dite 'booster' du vaccin.

Nombre de membres du personnel de Meta ont encore et toujours le choix de continuer à télétravailler partiellement ou complètement. En raison de la progression du variant omicron du coronavirus, pas mal d'entreprises et d'organisations aux Etats-Unis ont déjà postposé le retour au bureau.

