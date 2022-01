John Pinette, qui était ces trois dernières années chargé de la communication chez Facebook (à présent Meta), quitte l'entreprise.

Pinette assumait la communication de l'entreprise très contestée depuis 2019. 'Nous remercions John pour ses contributions positives durant une période intense dans l'histoire de l'entreprise', déclare un porte-parole de Meta dans un communiqué de presse.

C'est depuis 2019 que John Pinette dirigeait le département communication chez le géant des médias sociaux. Durant tout ce temps, il dut entre autres réguler la communication à propos de la fuite de rapports révélant que Facebook tentait de tracer les utilisateurs d'Android, et d'autres encore d'où il apparaissait que Facebook autorisait des immixtions politiques de régimes dictatoriaux, mais aussi de documents faisant ressortir que Facebook savait que ses plates-formes provoquent des nuisances, sans parler de toute une série d'amendes liées à une position monopolistique et à des abus de pouvoir.

On ne connait ni les raisons du départ de Pinette ni son lieu de destination. Avant de rejoindre Facebook, il avait été actif chez Google et Microsoft notamment. Dans sa fonction, il sera provisoirement remplacé par Chris Norton, jusqu'à présent vice-président International Communications.

