Meta, la société-mère de Facebook et d'Instagram, prépare un concurrent à Twitch. Il s'agit d'un service vidéo populaire pour la diffusion de canaux personnels, faisant la part belle aux jeux.

Selon Business Insider, la nouvelle plate-forme de Meta s'appelle Super. Elle se trouve actuellement en phase de test et est uniquement disponible pour un groupe select d'utilisateurs américains.

Accorder un pourboire

Entre-temps, une centaine de créateurs de contenu auraient adhéré à Super. Ils ont le choix entre plusieurs modèles commerciaux. C'est ainsi qu'ils peuvent faire payer les utilisateurs pour du contenu supplémentaire, ou attirer des partenaires de marketing. De plus, il est possible que les utilisateurs récompensent leurs créateurs de contenu préférés en leur accordant un pourboire.

Le service ne fera provisoirement pas partie de Facebook ou d'Instagram. Meta signale dans un communiqué adressé à Business Insider que Super sera 'complètement indépendante' des autres plates-formes de l'entreprise. On ignore encore quand Super sera définitivement déployée et dans quels pays le service vidéo sera précisément disponible.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

