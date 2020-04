Facebook va étoffer nettement les options vidéo de Messenger, WhatsApp et Instagram. Dans Messenger, il deviendra même possible d'organiser des communications vidéo à cinquante personnes en même temps.

Pour Facebook et Messenger, il s'agira de Messenger Rooms, des conversations de groupes comptant jusqu'à cinquante personnes, sans limite de temps. Il sera possible aussi d'inviter des gens dépourvus de compte Facebook. L'outil fonctionnera tant sur ordinateur que sur téléphone, et aucune appli ne devra être installée.

La fonction sera bientôt déployée pour Messenger. Outre les appels vidéo, elle permettra aussi de participer à des jeux dans Rooms et d'utiliser des filtres AR dans un clavardage (chat) vidéo. Quiconque créera un Room, pourra également déterminer qui le verra apparaître et si quelqu'un d'autre y sera accepté.

A terme, il y aura aussi des Rooms pour Instagram Direct et WhatsApp, mais entre-temps, le nombre de communications vidéo dans WhatsApp a été augmenté à huit personnes.

Sur Facebook même, on notera le retour de la fonction 'Live With' permettant d'inviter quelqu'un d'autre dans une émission Facebook Live. Il sera également possible d'indiquer comme 'online only' (uniquement en ligne) des événements sur Facebook.

Instagram Live, enfin, pourra désormais aussi être visionné sur PC. A partir de celui-ci, vous pourrez transférer des choses vers IGTV.

