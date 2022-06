L'éditeur de logiciels Merkator rachète son homologue GIM et double ainsi son chiffre d'affaires et son personnel. L'objectif est de développer conjointement de meilleures solutions géospatiales.

Merkator est un 'geospatial asset management solution provider' qui existe depuis 2011. De son côté, GIM a été fondée en 1994, occupe quelque septante personnes et se focalise sur l'intégration de données géospatiales. L'entreprise est également active en Wallonie et au Luxembourg sous l'appellation GIM Wallonie.

A présent, les deux firmes fusionnent, ce qui permettra de rapprocher davantage les logiciels, les données et les services. Désormais, Merkator occupera 180 personnes et comptera quelque 500 clients au Benelux. Précédemment, plus précisément en 2018, elle avait aussi repris son homologue NetworkMining.

'Notre projet commun est de créer un triangle géospatial magique, où les logiciels, les données et les services se complètent', déclare Geert De Coensel, CEO de Merkator. 'Ce triangle sera crucial pour mettre au point des solutions-clés. Le software a besoin de données et inversément. Combiner en outre cela à des services professionnels qui amènent une valeur ajoutée, générera une offre unique sur le marché belge et en dehors dans un contexte géographique.'

