Melexis et Telenet disparaissent du BEL 20. D'Ieteren et VGP font par ailleurs leur entrée dans l'indice star de la Bourse de Bruxelles.

La révision annuelle de l'indice avec ses 20 entreprises phares a été annoncée mercredi soir par Euronext après clôture de la bourse.

Azelis, Melexis et Telenet font leur entrée dans l'indice Bel Mid Index où disparaissent Biocartis, D'Ieteren et VGP.

L'indice Bel Small Index comprend désormais Biocartis et Onward Medical. La nouvelle composition sera d'application le 21 mars.

