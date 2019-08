L'Antwerp Management School et Melexis ont inauguré mercredi soir leur nouvelle chaire professorale. Cette dernière utilisera la neuroscience et la technologie pour guider les organisations à travers la quatrième révolution industrielle.

Conjointement avec la célébration des 60 ans de l'Antwerp Management School (AMS) et du Future Forward Festival de quatre jours, on a inauguré ce mercredi soir à Anvers la nouvelle chaire professorale 'Hoogperformante Organisaties ontwikkelen via Neurowetenschappen en Technologie' (développement d'organisations hautes performances par la neuroscience et la technologie). Melexis est partenaire de cette chaire transfrontalière, grâce à laquelle AMS aura l'opportunité de faire de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la préparation d'organisations au futur et dans celui du développement de leaders équilibrés. Melexis, spécialisée dans les solutions innovantes à semi-conducteurs, est depuis assez longtemps déjà un modèle sur le plan d'organisations de pointe dans l'optique du bien-être au travail. Sa CEO Françoise Chombar parle de la "création d'un yin yang entre des personnes et des résultats".

Le prof. Dr. Steven Poelmans sera titulaire de la chaire et évoque à cette occasion une nouvelle définition de l'adage 'mens sana in corpore sano': "Les entreprises qui n'investissent pas dans la santé et le bien-être au travail, seront bientôt éjectées du marché par la concurrence. Ce sont les entreprises qui seront les premières à miser sur la collecte, l'analyse et l'application des données biométriques en vue d'accroître les performances et le bien-être qui seront bientôt les leaders d'Industrie 4.0."

"Nous prévoyons cinq trajets de recherche. Dans le NeuroTrainingLab, nous examinerons comment les participants sous pression interagiront dans des cas en temps réel. Nous afficherons leurs réactions par le truchement de données biométriques et apporterons aux participants le leadership paradoxal. Dans le cadre du trajet de recherche Leading Digitalization, nous examinerons le rôle du leadership et de l'implémentation des données massives et de l'intelligence artificielle", ajoute Steven Poelmans. La chaire devra démontrer dans la pratique tant aux chercheurs qu'aux particuliers comment les principes et les visions tirés de la neuroscience peuvent les aider au niveau du leadership, de la gestion des personnes et du bien-être au travail.