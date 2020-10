Le groupe MediaMarktSaturn, l'un des plus importants détaillants européens en électronique à la consommation, se mue en Authorized Apple Service Provider. Concrètement, cela implique que les clients pourront dorénavant directement ramener leur iPhone défectueux pour réparation dans les magasins de la chaîne.

Le nouveau service de réparation sera d'abord lancé cette semaine en Allemagne. Fin 2021, il sera aussi disponible en Belgique et dans les onze autres pays européens où MediaMarktSaturn est présent. Pour les réparations, ce seront toujours des pièces d'origine pour iPhone qui seront utilisées - un must pour pouvoir porter le label Authorized Apple Service Provider (AASP).

Réduction des durées de réparation

Depuis 2018 déjà, les clients peuvent faire réparer leur smartphone dans les magasins de MediaMarktSaturn, plus précisément dans ce qu'on appelle les Solutions Corners. La certification AASP et les réparations allant de pair avec des pièces d'origine offrent au client l'avantage que la garantie d'usine reste valable.

Les techniciens du groupe recevront sur place une formation spéciale, ce qui devrait se traduire par une réduction des durées de réparation. Selon MediaMarktSaturn, il ne sera ainsi pas nécessaire de convenir d'un rendez-vous pour effectuer les réparations.

