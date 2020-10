La chaîne de magasins MediaMarkt prévoit à partir du 10 octobre chaque samedi de ce mois une session de 'live shopping'. Les programmes seront présentés par un influenceur et s'articuleront autour d'un thème spécifique, comme les télécoms, les jeux et la photographie.

Pour le géant de l'électronique, c'est, à l'entendre, une manière d'étoffer encore son offre d'e-commerce, qui croît fortement depuis la période du confinement. Le 'live shopping', un phénomène surtout connu en Asie, se situe quelque part entre le téléachat et l'expérimentation par soi-même d'un produit.

Expérience d'achat interactive

'Le nouveau service combinera le meilleur des deux mondes', déclare Yannick de Bièvre de MediaMarkt Belgium. 'D'une part la facilité et la rapidité de l'e-commerce et d'autre part les conseils d'un vendeur dans le magasin ou tirés d'un test de produit sur YouTube'. Durant l'expérience d'achat interactive, le consommateur pourra poser toutes ses questions dans le cadre d'un chat (clavardage) en direct.

Côté francophone, c'est l'acteur Christophe Stienlet qui présentera les sessions entre 10 et 12 heures. Le thème de la première émission du 10 octobre sera les smartphones. On ignore pour l'instant si cette initiative de 'live shopping' de MediaMarkt se poursuivra après le mois d'octobre.

