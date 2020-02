Mediagenix, spécialisée en logiciels de gestion pour stations TV et opérateurs télécoms notamment, a recruté Fabrice Maquignon pour occuper le poste de CEO. Son prédécesseur, Dirk Debraekeleer, se concentrera entièrement sur la stratégie à suivre par l'entreprise.

Fabrice Maquignon vient de Transwide & Teleroute, une composante d'Alpega Group qu'il dirigea pendant treize ans. Il peut s'enorgueillir d'une expertise en expansion internationale, en numérisation de la chaîne d'approvisionnement et en SaaS.

L'actuel CEO, Dirk Debraekeleer, deviendra le 17 février président du conseil d'administration, en replacement de Bruno Denys, qui reste pour sa part actionnaire de référence et membre du conseil d'administration.

"Les services de diffusion tels Netflix et Disney+ ont provoqué une véritable révolution", affirme Debraekeleer. En même temps, la gestion du contenu pour les entreprises de médias est, selon lui, devenue nettement plus complexe. "On a rapidement découvert les nouvelles possibilités sur le plan de la vidéo à la demande et des alternatives au visionnement linéaire et analogique. Cela se reflète entre-temps dans la communauté de nos clients, dont les chaînes traditionnelles, mais aussi les acteurs OTT et DTC, ainsi que les services de diffusion locaux et mondiaux."

