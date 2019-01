MCS Solutions engloutit un homologue néerlandais

Axxerium est un fournisseur SaaS néerlandais de 'facility management'. L'entreprise est active aux Pays-Bas et indirectement aussi en Belgique, en Allemagne et aux Etats-Unis. Elle possède quelque deux mille clients, dont VodafoneZiggo, Q-Park, Nutricia et un important acteur financier néerlandais non nommément cité.

Selon MCS, elle-même filiale de l'allemande Nemetschek, Axxerion est très rentable et en croissance rapide, ce qui lui permet d'avoir une valeur marchande de plus de vingt milliards d'euros. L'entreprise occupe une centaine de personnes. Son chiffre d'affaires estimé pour 2018 est de 12 millions d'euros.

MCS disposera de cent pour cent des actions. On y déclare que les technologies, produits et clients d'Axxerion complètent parfaitement son portefeuille. L'acteur néerlandais fournit des logiciels 'cloud' basés 'workflow' pour la gestion de patrimoines. Il cible tant les PME que les grandes organisations.