Le conseil d'administration de BICS (Belgacom International Carrier Services) a approuvé la nomination de Matteo Gatta au poste de nouveau CEO.

Daniel Kurgan, CEO depuis 2007, quitte BICS 'pour des raisons de divergence de vision sur la stratégie de l'entreprise', peut-on lire dans un communiqué de presse. Le conseil d'administration de BICS a donc décidé de nommer sans délai au poste de nouveau CEO de l'entreprise Matteo Gatta, actuellement Director Network Strategy, Innovation & Partnerships chez Proximus.

Dans sa nouvelle fonction, Matteo devra relever le défi consistant à accélérer les stratégies de croissance et de diversification de BICS en élargissant le positionnement de l'entreprise dans les domaines de la communication numérique, des services dans le nuage, de la mobilité et de l'internet des objets (IoT). En même temps, il aura la tâche de renforcer le leadership de BICS sur le marché des services 'wholesale-carrier'. Il fera rapport au conseil d'administration présidé par Guillaume Boutin.

5G et fibre optique

C'est en 2002 que Matteo avait rejoint la division Carrier du groupe Proximus. Avant cela, il avait assumé plusieurs fonctions en gestion de produits en Italie et en Grande-Bretagne, plus spécifiquement dans les domaines des services mobiles, des services internet et du développement de logiciels.

PUBLICITÉ

Au fil des ans, Matteo a acquis pas mal d'expertise au sein du groupe, tant chez BICS que chez Proximus, mais aussi en tant que CEO de Scarlet (2008-2011). Ces dernières années, il joua un rôle important dans la définition des stratégies tant technologique que professionnelle à long terme de Proximus, dans la délimitation du trajet des innovations et dans la conclusion de partenariats plus spécifiquement pour la 5G et la fibre optique.

Matteo Gatta a décroché en son temps un diplôme d'ingénieur électrotechnique à l'université de Pavie (Italie), un Master en technologie de l'information à l'université polytechnique Cefriel de Milan, ainsi qu'un Executive Master en Finance à la Solvay Business School (ULB, Bruxelles).

Daniel Kurgan, CEO depuis 2007, quitte BICS 'pour des raisons de divergence de vision sur la stratégie de l'entreprise', peut-on lire dans un communiqué de presse. Le conseil d'administration de BICS a donc décidé de nommer sans délai au poste de nouveau CEO de l'entreprise Matteo Gatta, actuellement Director Network Strategy, Innovation & Partnerships chez Proximus.Dans sa nouvelle fonction, Matteo devra relever le défi consistant à accélérer les stratégies de croissance et de diversification de BICS en élargissant le positionnement de l'entreprise dans les domaines de la communication numérique, des services dans le nuage, de la mobilité et de l'internet des objets (IoT). En même temps, il aura la tâche de renforcer le leadership de BICS sur le marché des services 'wholesale-carrier'. Il fera rapport au conseil d'administration présidé par Guillaume Boutin.C'est en 2002 que Matteo avait rejoint la division Carrier du groupe Proximus. Avant cela, il avait assumé plusieurs fonctions en gestion de produits en Italie et en Grande-Bretagne, plus spécifiquement dans les domaines des services mobiles, des services internet et du développement de logiciels.PUBLICITÉAu fil des ans, Matteo a acquis pas mal d'expertise au sein du groupe, tant chez BICS que chez Proximus, mais aussi en tant que CEO de Scarlet (2008-2011). Ces dernières années, il joua un rôle important dans la définition des stratégies tant technologique que professionnelle à long terme de Proximus, dans la délimitation du trajet des innovations et dans la conclusion de partenariats plus spécifiquement pour la 5G et la fibre optique.Matteo Gatta a décroché en son temps un diplôme d'ingénieur électrotechnique à l'université de Pavie (Italie), un Master en technologie de l'information à l'université polytechnique Cefriel de Milan, ainsi qu'un Executive Master en Finance à la Solvay Business School (ULB, Bruxelles).