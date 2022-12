Le fondateur du réseau social Mastodon a, à l'entendre, décliné ces derniers mois des centaines de milliers de dollars d'investissement de fonds de capitalisation.

Le réseau social Mastodon s'est développé très rapidement cette année. Après le rachat de Twitter par Elon Musk et les décisions souvent chaotiques qui s'ensuivirent, de nombreux utilisateurs décidèrent de rechercher des alternatives. Mastodon, qui existe depuis 2016 et qui comptait plus tôt cette année encore quelque 300.000 utilisateurs actifs, en possède à présent 2,5 millions, selon les derniers décomptes.

Cette situation n'a pas échappé non plus aux sociétés d'investissement, selon Eugene Rochko, le fondateur de Mastodon, qui s'est confié au journal The Financial Times. Et d'ajouter avoir rejeté toutes les propositions d'investissement 'de centaines de milliers de dollars'. Mastodon dispose d'un autre modèle qui repose davantage sur l'open source, alors que la structure à but non lucratif de l'entreprise est 'intouchable', à en croire Rochko. Ce statut d'indépendance serait donc l'un des principaux atouts du réseau.

Mastodon est un réseau décentralisé qui permet aux utilisateurs d'héberger leur propre serveur ou 'instance' et d'y établir les règles de 'leur' réseau mastodonte. Les utilisateurs d'un serveur Mastodon peuvent communiquer avec ceux d'autres serveurs.

Le réseau social Mastodon s'est développé très rapidement cette année. Après le rachat de Twitter par Elon Musk et les décisions souvent chaotiques qui s'ensuivirent, de nombreux utilisateurs décidèrent de rechercher des alternatives. Mastodon, qui existe depuis 2016 et qui comptait plus tôt cette année encore quelque 300.000 utilisateurs actifs, en possède à présent 2,5 millions, selon les derniers décomptes.Cette situation n'a pas échappé non plus aux sociétés d'investissement, selon Eugene Rochko, le fondateur de Mastodon, qui s'est confié au journal The Financial Times. Et d'ajouter avoir rejeté toutes les propositions d'investissement 'de centaines de milliers de dollars'. Mastodon dispose d'un autre modèle qui repose davantage sur l'open source, alors que la structure à but non lucratif de l'entreprise est 'intouchable', à en croire Rochko. Ce statut d'indépendance serait donc l'un des principaux atouts du réseau.Mastodon est un réseau décentralisé qui permet aux utilisateurs d'héberger leur propre serveur ou 'instance' et d'y établir les règles de 'leur' réseau mastodonte. Les utilisateurs d'un serveur Mastodon peuvent communiquer avec ceux d'autres serveurs.