Marnix De Troyer renonce à sa fonction de CEO chez Devoteam Management Consulting BeNeLux pour assumer celle de general manager chez Contraste Europe Advisory Services.

Contraste Europe Advisory Services est une nouvelle entité au sein de l'entreprise de consultance Contraste, qui opérera de manière totalement indépendante. Ce nouveau département ciblera les CxO et fournira des conseils business stratégiques. Il devrait ainsi aussi générer de nouvelles opportunités commerciales en complément des services de consultance IT existants de Contraste. Contraste Europe Advisory Services offrira des services-conseils stratégiques en matière de transformation numérique, d'agenda du CIO, d'excellence opérationnelle et d'expérience client, mais à coup sûr aussi dans le domaine M&A (Due Diligence et intégration des rachats et fusions).

La nouvelle division sera donc dirigée à partir du 1er avril par Marnix De Troyer. Jusqu'à l'année dernière, ce dernier était le CEO de Devoteam Management Consulting BeNeLux, qu'il avait du reste créé il y a quatre ans. Avant cela, il avait acquis de l'expérience chez Capgemini, Ordina, Deutsche Bank, Crelan et Dexia notamment et ce, dans diverses fonctions de management. Cette année, De Troyer a encore été récompensé dans le cadre des CEO Today Europe Awards dans la catégorie 'Management & Strategy'.

