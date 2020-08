La fortune de Mark Zuckerberg a pour la première fois franchi le cap des 100 milliards de dollars. Le directeur de Facebook fait ainsi partie du top trois des personnes les plus riches au monde, à en croire les chiffres cités par l'agence Bloomberg.

Zuckerberg a vu sa fortune croître de plus de 20 milliards de dollars. Les deux seules personnes à être encore plus riches que le patron de Facebook, sont le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le directeur d'Amazon, Jeff Bezos. La fortune de Gates est estimée à 120 milliards de dollars, alors que celle de Bezos atteint les 190 milliards de dollars.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

Zuckerberg a vu sa fortune croître de plus de 20 milliards de dollars. Les deux seules personnes à être encore plus riches que le patron de Facebook, sont le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et le directeur d'Amazon, Jeff Bezos. La fortune de Gates est estimée à 120 milliards de dollars, alors que celle de Bezos atteint les 190 milliards de dollars.En collaboration avec Dutch IT-channel.