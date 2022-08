Le fonds d'investissement Comate Ventures, appartenant en partie à Alychlo de Marc Coucke, injecte de l'argent dans la firme de robotique logistique Zeal Robotics établie à Herent près de Louvain. Voilà ce qu'on a appris ce mercredi matin à la lecture d'un communiqué de presse. Les détails financiers n'ont pas été révélés.

Le fonds d'investissement en question se focalise tout spécialement sur les jeunes pousses qui fabriquent des produits hardware innovants. Tel est le cas de Zeal Robotics: cette entreprise entend transformer les entrepôts de distribution en y intégrant une nouvelle génération de robots autonomes. Ceux-ci ont pour but d'offrir une réponse à la pénurie de personnel dans le secteur. Une firme comme Amazon par exemple ne trouve plus que très malaisément du personnel pour ses centres de distribution. La startup louvaniste a recours à l'intelligence artificielle et à la vision 3D. "Les robots s'avèrent ainsi plus rapides, plus réactifs et plus sûrs que la génération actuelle dans les entrepôts et les centres de distribution", peut-on lire dans le communiqué.

Selon Marc Coucke, l'entreprise opère dans une niche intéressante d'un secteur faisant face à de multiples défis et a le potentiel pour devenir un acteur international.

Le premier prototype du robot logistique devrait être prêt d'ici le printemps de 2023. Dans sa conquête des marchés internationaux, Zeal Robotics peut aussi compter sur l'accompagnement du réseau de startups Start it @ KBC.

