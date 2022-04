Les réseaux sociaux étaient bloqués dimanche au Sri Lanka, où le gouvernement tente d'enrayer l'escalade des manifestations contre le président sur fond de grave crise économique, selon NetBlocks, un site basé à Londres qui observe les blocages d'internet à travers le monde.

"Le SriLanka a imposé un blocage national des réseaux sociaux, en restreignant l'accès à des plateformes telles que Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube et Instagram", a indiqué NetBlocks. Des journalistes de l'AFP au Sri Lanka ont constaté qu'aucun de ces réseaux sociaux n'était accessible dimanche. Selon la chaîne pro-gouvernementale Ada Derana, citant le régulateur des médias au Sri Lanka, le ministère de la Défense a demandé aux fournisseurs d'accès à internet de "restreindre temporairement" l'accès aux réseaux sociaux.

Avant que ce blocage ne prenne effet, des activistes anonymes avaient lancé sur internet des appels à de nouvelles manifestations massives dimanche. Samedi soir, des centaines de personnes avaient défié l'état d'urgence et le couvre-feu, décrétés vendredi par le président Gotabaya Rajapaksa, en manifestant dans plusieurs villes du pays, selon la police et des habitants. Des soldats armés ont été déployés dans les rues. Le pays de 22 millions d'habitants subit de graves pénuries de biens essentiels, une forte hausse des prix et de longues coupures de courant, lors de sa plus grave crise économique depuis son indépendance en 1948.

"Le SriLanka a imposé un blocage national des réseaux sociaux, en restreignant l'accès à des plateformes telles que Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube et Instagram", a indiqué NetBlocks. Des journalistes de l'AFP au Sri Lanka ont constaté qu'aucun de ces réseaux sociaux n'était accessible dimanche. Selon la chaîne pro-gouvernementale Ada Derana, citant le régulateur des médias au Sri Lanka, le ministère de la Défense a demandé aux fournisseurs d'accès à internet de "restreindre temporairement" l'accès aux réseaux sociaux. Avant que ce blocage ne prenne effet, des activistes anonymes avaient lancé sur internet des appels à de nouvelles manifestations massives dimanche. Samedi soir, des centaines de personnes avaient défié l'état d'urgence et le couvre-feu, décrétés vendredi par le président Gotabaya Rajapaksa, en manifestant dans plusieurs villes du pays, selon la police et des habitants. Des soldats armés ont été déployés dans les rues. Le pays de 22 millions d'habitants subit de graves pénuries de biens essentiels, une forte hausse des prix et de longues coupures de courant, lors de sa plus grave crise économique depuis son indépendance en 1948.