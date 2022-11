Lyft, qui est aux Etats-Unis un important rival d'Uber, va supprimer 13 pour cent de son personnel, soit plus de 680 postes de travail, selon l'entreprise hier jeudi.

"Toutes les équipes seront concernées par les mesures d'économie", ont déclaré le CEO Logan Green et le président John Zimmer dans un courriel adressé au personnel.

Ces mesures d'économie sont prises, parce que l'entreprise s'attend à une récession l'année prochaine. De plus, les coûts d'assurance pour les trajets en voiture augmentent eux aussi. "Nous ne sommes pas à l'abri de la réalité que représentent l'inflation et le ralentissement économique", ont conclu Green et Zimmer.

