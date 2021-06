Luc Neysens deviendra le 27 septembre le nouveau CIO & CISO (Chief Information Security Officer) de Roularta Media Group (RMG), le groupe multimédia auquel appartient Data News. Il viendra renforcer le leadership du département Projets et développement (ex-IT).

RMG possède un ambitieux portefeuille de projets en technologie de l'information. Ces prochains mois, le groupe déploiera des dizaines de projets. Le département Projecten & Ontwikkeling (projets et développement) joue un rôle-clé dans l'innovation à succès chez RMG. Cette innovation complète à merveille les systèmes et l'architecture déjà en place.

Poursuite de la numérisation

Neysens (50 ans) peut s'enorgueillir de 17 années d'expérience dans le domaine du développement et de l'infrastructure TIC, de la 'business intelligence' et de la sécurité. Il fut actif dans divers secteurs tant au sein de grandes entreprises que de jeunes pousses (startups). Précédemment, Neysens a travaillé entre autres chez Belgacom, Telenet, Ericsson, Isabel, Base et House of HR.

'Je suis heureux de pouvoir contribuer à la poursuite de la numérisation de Roularta Media Group. Les projets en technologie de l'information en cours de développement chez RMG revêtent une grande importance stratégique. Conjointement avec les équipes de Projets et développement, je souhaite mener à bien ces projets en temps voulu et de manière efficiente', affirme Luc Neysens.

