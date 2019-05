BlooLoc fait l'objet d'un investissement de deux millions d'euros de la part de LRM. L'entreprise entend ainsi étoffer sa technologie de positionnement indoor.

BlooLoc existe depuis 2014 et se focalise sur l'emplacement indoor précis de personnes et d'objets. L'entreprise veut ainsi rendre des endroits plus intelligents et faire la différence là où le signal GPS ne fonctionne pas.

L'entreprise est aujourd'hui déjà active au Canada, à Dubaï, en Slovaquie et aux Etats-Unis. Grâce à l'investissement consenti par LRM, elle souhaite s'étendre encore au Benelux, au Moyen-Orient et en Amérique.

Dans la pratique, BlooLoc a recours à des capteurs qui, installés dans un lieu et en combinaison avec un plan, donnent le positionnement précis d'une personne ou d'un objet. Cette technologie est utilisée aux Etats-Unis notamment pour localiser les personnes âgées dans des maisons de repos ou des centres de soins résidentiels. A Doha, elle permet de suivre plus de sept mille enfants et 116 autobus scolaires.

En Belgique, BlooLoc va concevoir entre autres une appli pour le Corda Campus, où se situent les bâtiments de l'entreprise. L'appli aura comme but de guider les visiteurs dans les couloirs et ce, jusqu'à trouver la bonne porte.

"Quasiment tout le monde est familier avec Google Maps, mais Google Maps ne fonctionne plus une fois qu'on entre dans un bâtiment. L'appli de BlooLoc résoudra ce problème et vous orientera sans le moindre problème jusqu'à destination", déclare le CEO Dirk Callaerts. "L'appli affichera aussi des points de repère, comme des arbustes, des escaliers et des salles de réunion en 3D, afin que vous ne vous égariez jamais."