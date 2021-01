Avec le RoomMate, un grand et un plus petit Rally Bar, Logitech propose trois nouvelles solutions professionnelles de visioconférence. Tout cet équipement fonctionne avec des logiciels tels Teams et Zoom et ne nécessite même pas un ordinateur.

Le Rally Bar et le Rally Bar Mini sont respectivement conçus pour des espaces de réunion moyen et plus petit. Grâce à leur design à la fois large et allongé, ces appareils ressemblent plus à une barre de sons qu'à une caméra web. On y trouve cependant pas mal de technologies audio comme des haut-parleurs à ultra faible distorsion pour un son ample, mais aussi un système anti-vibrations. Quelques micros intelligents captent les voix de chaque personne présente et font la part belle à la netteté sonore en plaçant l'orateur actif à l'avant-plan. Tout bruit de fond indésirable est automatiquement éliminé.

Avec ou sans ordinateur

Les deux Rally Bar intègrent deux caméras et offrent une qualité d'image jusqu'à un maximum de 4K (ultra-haute définition). Le modèle le plus grand est capable d'appliquer un zoom optique 5x sans perte de qualité, susceptible de se muer en zoom 15x par voie numérique. Les appareils sont fournis avec support incorporé de Microsoft Teams Rooms sur Android et avec l'appli Zoom Room, où Zoom est directement disponible. Via USB, les systèmes peuvent être également connectés à un ordinateur pour pouvoir utiliser d'autres outils tels GoTo, Pexip et RingCentral.

Les deux appareils se déclinent dans les teintes graphite et blanc. Le prix conseillé du Rally Bar est de 3.999 euros, alors que celui du Rally Bar Mini est de 2.999 euros.

Micros sans fil

En outre, Logitech présente aussi le RoomMate, une solution modulaire de visioconférence se composant d'une caméra individuelle, de deux haut-parleurs, de micros sans fil à installer sur la ou les table(s) et d'un hub central pour toutes les connexions. Les prix de ce système, qui peut être étendu à des réunions rassemblant jusqu'à 46 participants, débutent à 999 euros.

Au moment d'écrire ces lignes, seul le Logitech Rally Bar est disponible. Le Rally Bar Mini et le Logitech RoomMate sortiront ultérieurement.

L'ensemble de la gamme avec de gauche à droite: le Rally Bar Mini, le Rally Bar et le RoomMate. © Logitech

