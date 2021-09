La prochaine génération d'appareils périphériques de Logitech sera équipée de Logi Bolt. Il s'agit là d'une nouvelle technologie permettant de connecter sans fil de manière à la fois sûre et indépendante de la plate-forme des souris et des claviers notamment.

En introduisant Logi Bolt, le fabricant de hardware souhaite, à l'entendre, répondre aux besoins changeants de l'IT professionnelle moderne. 'La technologie permettra aux entreprises de garder ses différents employés à la fois productifs et collaboratifs, en toute sécurité, peu importe où ils travaillent', déclare Joseph Mingori, directeur général (B2B) chez Logitech.

'Plus sûre et plus puissante'

Logi Bolt entend surtout se démarquer des autres technologies sans fil par une meilleure protection, un signal plus puissant et une compatibilité indépendante de la plate-forme. C'est ainsi que grâce à un nouveau récepteur USB, Logi Bolt garantit un niveau sécurisé de connectivité sans fil pour les souris et claviers Logitech avec Bluetooth Low Energy Security Mode 1, Level 4 (aussi connu sous l'appellation Secure Connections Only Mode).

Logitech se targue en outre que Logi Bolt offre un signal plus puissant et une connexion fiable et exempte de 'drop-off' jusqu'à dix mètres. 'C'est même possible dans des espaces où se retrouvent plusieurs signaux sans fil simultanés, car la latence de Logi Bolt est jusqu'à huit fois inférieure à celle d'autres récepteurs fréquemment utilisés.'

Les appareils Logitech équipés de la technologie Logi Bolt seraient en outre davantage compatibles que la plupart des solutions de la concurrence. 'Ils opèrent avec quasiment tout système d'exploitation et plate-forme, y compris mais non limité à: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Linux, Chrome OS et Android. Ce faisant, les IT-managers pourront s'informer, acheter et distribuer de manière efficiente sans le moindre problème de compatibilité ou de connexion', peut-on encore lire sur le communiqué de presse de Logitech.

Les premiers produits professionnels équipés de la nouvelle technologie Logi Bolt sortiront sur le marché dans les semaines et mois à venir.

En introduisant Logi Bolt, le fabricant de hardware souhaite, à l'entendre, répondre aux besoins changeants de l'IT professionnelle moderne. 'La technologie permettra aux entreprises de garder ses différents employés à la fois productifs et collaboratifs, en toute sécurité, peu importe où ils travaillent', déclare Joseph Mingori, directeur général (B2B) chez Logitech.Logi Bolt entend surtout se démarquer des autres technologies sans fil par une meilleure protection, un signal plus puissant et une compatibilité indépendante de la plate-forme. C'est ainsi que grâce à un nouveau récepteur USB, Logi Bolt garantit un niveau sécurisé de connectivité sans fil pour les souris et claviers Logitech avec Bluetooth Low Energy Security Mode 1, Level 4 (aussi connu sous l'appellation Secure Connections Only Mode).Logitech se targue en outre que Logi Bolt offre un signal plus puissant et une connexion fiable et exempte de 'drop-off' jusqu'à dix mètres. 'C'est même possible dans des espaces où se retrouvent plusieurs signaux sans fil simultanés, car la latence de Logi Bolt est jusqu'à huit fois inférieure à celle d'autres récepteurs fréquemment utilisés.'Les appareils Logitech équipés de la technologie Logi Bolt seraient en outre davantage compatibles que la plupart des solutions de la concurrence. 'Ils opèrent avec quasiment tout système d'exploitation et plate-forme, y compris mais non limité à: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Linux, Chrome OS et Android. Ce faisant, les IT-managers pourront s'informer, acheter et distribuer de manière efficiente sans le moindre problème de compatibilité ou de connexion', peut-on encore lire sur le communiqué de presse de Logitech.Les premiers produits professionnels équipés de la nouvelle technologie Logi Bolt sortiront sur le marché dans les semaines et mois à venir.