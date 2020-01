LoginVSI et Ymor unissent leurs forces dans un partenariat

Michel van der Ven

LoginVSI, spécialisée en Virtual Desktop Infrastructures (VDI), et l'expert en performances Ymor ont conclu un partenariat stratégique. Cette collaboration devrait faire en sorte que les organisations clientes puissent contrôler et tester leurs chaînes d'applications cruciales via VDI ou dans le nuage.