La société belge Sigma Conso, éditeur de logiciels pour la gestion de la performance des entreprises (CPM), est rachetée par le leader mondial des logiciels CPM, l'entreprise canadienne Prophix, elle-même aux mains du fonds d'investissement britannique HG, a-t-on appris mercredi.

Prophix acquiert SigmaConso auprès de Fortino Capital, une société d'investissement basée à Anvers et Amsterdam. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

La transaction est présentée comme un win-win. En mettant la main sur SigmaConso, Prophix s'enrichit de la technologie et des ressources de la société belge tout en étendant sa portée géographique. Quant à SigmaConso, elle va profiter de la taille de Prophix et de ses plus de 1.700 clients actifs.

SigmaConso a terminé l'année 2020 sur un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. L'entreprise belge, qui affiche une forte croissance, compte plus de 620 clients. Un tiers des sociétés du Bel 20 font partie de son portefeuille de clients.

