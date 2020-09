Le groupe Livia a racheté une grande partie de la branche Professional Solutions d'IRIS Group, une entreprise de Canon. Il s'agit en l'occurrence des composantes Hybrid Technology Solutions, International Organizations, Managed Services et Staffing and Sourcing.

Les désormais ex-composantes d'IRIS opéreront désormais sous l'appellation Westpole. Elles sont spécialisées en Managed Services, Business Process Management, informatique dans le nuage et cyber-sécurité. En outre, les entreprises du groupe Westpole gèreront les systèmes d'informations stratégiques d'institutions publiques tant en Belgique, au Luxembourg, en Italie que dans l'Union européenne.

Le groupe occupera dorénavant 600 personnes réparties sur huit sites en Europe et réalisera un chiffre d'affaires de quasiment 100 millions d'euros.

Westpole sera dirigé par Massimo Moggi, le manager en charge du Westpole S.p.A italien. Moggi peut se prévaloir d'une longue expérience au niveau de la direction d'entreprises tant en Europe qu'aux Etats-Unis. En 2018, il fut à la base de la scission fructueuse de Westpole S.p.A. d'avec Hitachi et de la relance de l'entreprise.

