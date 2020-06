Recevez-vous habituellement Data News au bureau et êtes-vous encore et toujours en télétravail? Pas de problème: nous mettons gratuitement à votre disposition le magazine par la voie numérique.

Comme nous savons que de nombreux lecteurs reçoivent notre magazine au bureau et que de beaucoup d'entreprises appliquent encore et toujours le télétravail, nous mettons désormais Data News à disposition de manière entièrement gratuite. Vous ne devrez ainsi pas attendre de revenir au bureau pour lire votre magazine ICT favori.

Vous pourrez lire le magazine de deux façons par la voie numérique:

Via notre site web www.datanews.be. Cliquez en haut sur 'Le magazine' et suivez les indications pour, si nécessaire, vous enregistrer au préalable.

Via l'appli de Data News sur tablette et smartphone (Google Play Store et Apple App Store).

Etes-vous abonné? Pas de problème dans ce cas pour lire votre magazine gratuitement.

Si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous n'avez pas les données directement sous la main, il vous faudra d'abord créer un profil. Rien de plus simple et rapide via https://datane.ws/seconnecter.

Des questions? N'hésitez dans ce cas pas à prendre contact avec notre service à la clientèle.

Comme nous savons que de nombreux lecteurs reçoivent notre magazine au bureau et que de beaucoup d'entreprises appliquent encore et toujours le télétravail, nous mettons désormais Data News à disposition de manière entièrement gratuite. Vous ne devrez ainsi pas attendre de revenir au bureau pour lire votre magazine ICT favori.Vous pourrez lire le magazine de deux façons par la voie numérique:Etes-vous abonné? Pas de problème dans ce cas pour lire votre magazine gratuitement. Si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous n'avez pas les données directement sous la main, il vous faudra d'abord créer un profil. Rien de plus simple et rapide via https://datane.ws/seconnecter.Des questions? N'hésitez dans ce cas pas à prendre contact avec notre service à la clientèle.