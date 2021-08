Désormais, vous pourrez également lire votre magazine ICT favori et les articles en ligne de Data News dans l'appli Mes Magazines.

Si vous appréciez la lecture numérique de Data News, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Avec l'appli Mes Magazines, vous allez encore nettement amplifier votre expérience de lecture numérique. Dans l'appli, vous passerez rapidement des infos en direct à la version numériquement compulsable du magazine papier. L'appli est gratuitement disponible dans l'Apple App Store (iPad et iPhone) et dans Google Play (Android).

Avec l'appli Mes Magazines, vous aurez accès aux articles numériques, vidéos, opinions, éditoriaux et tests de Data News, mais tout aussi bien aux articles d'autres magazines d'actualité tels Trends-Tendances, Le Vif et Sport/Football magazine. Vous y trouverez également des revues lifestyle comme Libelle, Flair et Feeling que ce soit en français ou en néerlandais.

Personnalisez votre expérience de lecture

L'intégration à Mes Magazines sera aussi visible sur notre site web. Les transitions entre les divers sites d'actualité et lifestyle de Roularta Media Group seront désormais plus faciles que jamais par le biais des petites icônes en haut à gauche. Votre compte personnel Mes Magazines - accessible via le bouton en haut à droite - vous permettra d'adapter vos préférences de lecture. Dans le même menu, vous pourrez également indiquer quelles lettres de nouvelles vous souhaitez recevoir de Data News, et/ou d'autres newsletters de Roularta Media Group.

© DN

La seule chose dont vous aurez besoin, c'est un compte. Avec ce dernier, vous pourrez alors vous connecter directement aussi aux autres marques de Roularta Media Group. Etes-vous déjà enregistré? Il y a dans ce cas de fortes chances que vous soyez automatiquement inscrit. Dans le cas contraire, cliquez simplement dans le coin supérieur droit sur 'Enregistrer'. Vous n'avez pas encore de compte chez Data News? Vous pouvez dans ce cas via le même bouton en créer un de manière très simple et entièrement gratuite. Une fois l'enregistrement effectué, vous aurez accès gratuitement à tous les articles+ de Data News.

Choisissez votre mode de lecture

Vous ne voulez pas d'une appli? Dans ce cas, vous pouvez évidemment continuer de lire notre magazine via notre site web en cliquant sur le bouton 'le magazine'. La nouveauté, c'est que vous pourrez également lire Data News via https://www.mesmagazines.be. C'est surtout si vous disposez de plusieurs abonnements à des magazines de Roularta Media Group qu'il vous est vivement recommandé d'opter pour ce mode de lecture. Une lecture que nous vous souhaitons excellente, quel que soit votre choix.

Vous désirez recevoir le magazine Data News - sur papier ou sous forme numérique uniquement - et vous n'avez pas encore d'abonnement? Vous pouvez en souscrire un à partir de 20 euros par an seulement. Abonnez-vous sans tarder via https://datanews.levif.be/info/abonnements.

