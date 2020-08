LinkedIn revend sa plate-forme de présentations SlideShare à Scribd. Ce service continuera cependant d'opérer sous sa propre bannière.

SlideShare est une plate-forme de partage en ligne de présentations, telles des fichiers PowerPoint. L'entreprise existe depuis 2006 et avait été rachetée en 2012 par LinkedIn, qui appartient elle-même à présent à Microsoft.

Or voici que l'entreprise annonce à présent qu'elle revend SlideShare à Scribd. Cette plate-forme se concentre essentiellement sur le partage en ligne de documents tels des PDF et des fichiers Word. C'est ainsi que des documents de procès (principalement américains) sont partagés via Scribd, afin par exemple d'être intégrés à des sites d'actualité.

Le montant du rachat par Scribd n'a pas été dévoilé. Slideshare compte aujourd'hui quelque quarante millions de présentations et cent millions de visiteurs uniques par mois.

Rien ne changera en principe pour les utilisateurs. Leurs données de login resteront les mêmes, et le service continuera d'opérer indépendamment de Scribd. L'intégration à LinkedIn ne changera provisoirement pas non plus.

