LinkedIn, le réseau social pour les professionnels, acquiert une fonction permettant aux utilisateurs de préciser comment prononcer correctement leur nom. Cela se fait sur la base d'un fragment sonore enregistré de dix secondes maximum.

L'ajout de l'enregistrement n'est possible que via l'appli pour smartphone, mais la reproduction des fragments l'est, elle, via tous les canaux de LinkedIn. Quiconque souhaite entendre comment le nom d'un membre du réseau se prononce, cliquera simplement dans sa page de profil sur le nouveau petit bouton haut-parleur jouxtant le nom de l'utilisateur. Actuellement, la fonction n'est pas encore disponible pour tout un chacun, mais elle sera déployée dans le monde entier au cours de ce mois.

Etiquette professionnelle

Selon LinkedIn, la prononciation correcte du (pré)nom de quelqu'un non seulement représente une importante avancée dans le cadre de l'étiquette professionnelle, mais veille aussi à un marché du travail plus inclusif, du fait que des personnes ayant un nom 'malaisément prononçable' ne soient pas à chaque fois obligées de corriger un interlocuteur qui n'y arrive pas ou difficilement.

